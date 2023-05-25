Арахамія допускає відновлення обов'язкового декларування восени

Обов'язкове декларування для публічних службовців можуть відновити восени 2023 року. Про це заявив голова фракції "Слуги народу" й автор відповідного законопроєкту Давид Арахамія в коментарі руху "Чесно".

За його словами, проєкт закону №8071 про відновлення декларування планують ухвалити у першому читанні до кінця червня, а в цілому – до кінця вересня.

Крім цього документа, на розгляд парламенту готують новий альтернативний законопроєкт. Над ним працює робоча група, до якої залучені Нацагентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро.

"Робоча група засідала чотири-п’ять разів. Є вже напрацьована модель, яка погоджена з НАБУ. Ще чекаємо остаточного погодження з НАЗК. Після того ці напрацювання кладемо на папір у вигляді альтернативного законопроєкту і це вже погодимо ще один раз із представниками G7, бо вони зацікавлена сторона і опікуються цим питанням. Як ні в кого не буде жодної "алергії" – будемо реєструвати і голосувати до першого читання", – розповів Арахамія.

Нагадаємо, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану.

Наразі декларування відбувається на добровільній основі. Згідно з даними НАЗК станом на 17 квітня 2023, які публікував рух "Чесно", декларації за 2021 рік добровільно подали лише 8% народних депутатів, а за 2022 рік таких парламентарів вдвічі менше – 4% (Арахамії серед них не було).

Нещодавно віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що законопроєкт про відновлення обовʼязкового декларування буде розглянуто в червні. При цьому вона зауважила, що ще тривають дискусії щодо публічності декларації: очікується, що в період дії воєнного стану реєстр не буде публічним, але декларанти зможуть самостійно вирішувати, чи оприлюднювати документ.