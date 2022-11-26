Армения демонстрирует пренебрежительное отношение к Путину, - СМИ

Просьба Армении к президенту Франции Эммануэлю Макрону возглавить мирные переговоры с Азербайджаном стало вызовом лидеру страны-агрессора РФ Владимиру Путину и свидетельствует о том, что Москва теряет контроль над региональными союзниками.

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Об этом пишет The Guardian.

Издание подчеркивает, что пренебрежительное отношение Армении к Путину стало откровенным во время прошедшего на днях в Ереване саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Так, на общем фото, армянский премьер Никол Пашинян отодвинулся от президента России. А позже отказался подписать декларацию и критиковал провалы ОДКБ.

Он также выразил разочарование отсутствием ответа на его официальный запрос о военной помощи после атаки Азербайджана в сентябре 2022 года.

"Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не удержало Азербайджан от агрессивных действий", - отметил он.

Как отметил профессор Европейского университета в Тбилиси Эмиль Авдалиани, на сегодняшний день Армения пытается диверсифицировать внешние отношения из-за слабой позиции РФ на международной арене.

"Зависимость от России становится опасной, поэтому Ереван стремится к сближению с Турцией, более тесным связям с ЕС, Ираном и Китаем. Это результат ослабления позиций России в результате ее неудачной войны в Украине", – отметил Авдалиани.

Как подчеркнул эксперт аналитического центра Carnegie Europe Том де Вааль, саммит ОДКБ показал, что Россия и лично Путин не имеют уже такого влияния на своих соседей.

"Такая политика терпит крах, а настоящую силу жестокой власти Путин демонстрирует в Украине. Это часть общей тенденции, при которой россияне все еще видят своих соседей как своего рода младших партнеров, которые им принадлежат, однако они являются суверенными странами. ОДКБ должна быть оборонной организацией, но по Армении она не выполнила своих обязательств", – отметил Вааль.

Кроме того, свое влияние оказали и протесты в Ереване в день саммита ОДКБ, участники которого потребовали от России вывести войска из Украины.

"Протесты свидетельствуют об изменении отношения Армении к России. Ее ненадежность как союзника стала ощутимой. Среди политических элит Армении всегда были антироссийские настроения, но сейчас они переросли в чувство откровенной враждебности", – добавил профессор Авдалиани.

Отметим, в сентябре Армения обратилась в ОДКБ за военной помощью в восстановлении территориальной целостности и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил, но получила отказ.

После этого Армения и Азербайджан признали территориальную цельность и суверенитет друг друга. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 октября провели переговоры в Праге по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, что в ОДКБ входят, кроме Армении, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно статье 4 подписанного ими договора, если одно из государств-участников подвергается агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия на все государства-участники договора. Эта норма аналогична статье 5 Североатлантического договора, вокруг которого был создан другой военный блок – НАТО.