Байден продлил санкции против Беларуси еще на год

Президент США Джо Байден официально сообщил, что продолжил чрезвычайную ситуацию в связи с действиями и политикой режима Беларуси, которая предусматривает продление санкций против власти этой страны.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также злонамеренная деятельность белорусского режима и постоянные злоупотребления продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

Байден отметил, что продолжит еще на год действие чрезвычайной ситуации, связанной с РБ, которой предусмотрено продление санкций.

В Белом доме подчеркнули, что подрыв демократических процессов или институтов Беларуси проявились на недемократических выборах в марте 2006 года. Также были нарушены права человека, связанные с политическими репрессиями, включая задержания и исчезновения людей.

В августе 2021 года глава Белого дома расширил действие указа чрезвычайной ситуации после того, как режим Беларуси провел незаконные выборы и пытался подавить основные права и свободы людей в стране.

Действие указов президента США дает ему право вводить чрезвычайные ситуации сроком на год, после чего он может продолжать их по соответствующей процедуре.

Напомним, что в период с 1 по 8 июня некоторые страны ввели новые ограничения против Российской Федерации из-за войны в Украине. Однако в целом динамика введения новых санкций начала падать, прогресса с введением вторичных ограничений вообще нет.