Динамика усиления санкций против РФ падает — KSE Institute

В период с 1 по 8 июня некоторые страны ввели новые ограничения против Российской Федерации из-за войны в Украине. Однако в целом динамика введения новых санкций начала падать, прогресса с введением вторичных ограничений вообще нет.

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Такой вывод сделали эксперты Киевской школы экономики, говорится в пресс-релизе KSE Institute

Кроме того, РФ до сих пор не признали государством-спонсором терроризма, в KSE Institute не видят прогресса с уходом компаний с российского рынка, а также с выработкой механизмов компенсации потерь Украины за счет агрессора.

"В настоящее время против РФ применено 45% санкций, предусмотренных Планом Группы Ермака-Макфола. Действует 19 мер из 42, еще в 13 прогресс отсутствует", — подытожили в KSE Institute.

Отмечается, что одним из самых знаковых событий за последнее время было введение шестого пакета санкций ЕС против РФ. Несмотря на продолжение снабжения трубопроводом и исключение для отдельных стран, к концу года импорт российской нефти в ЕС должен сократиться на 90%.

Еще один важный пункт нового санкционного пакета - отключение банков от SWIFT. ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями еще на три российских финучреждения — Сбербанк, Московский кредитный банки и Россельхозбанк, а также Белорусский банк развития и реконструкции.

Тем временем Евросоюз уже готовится к отказу от российского газа. В рамках этого в ЕС планируют поставки 50 млрд. кубометров сжиженного газа из США или Катара, дополнительная прокачка 10 млрд. кубометров из существующих газопроводов и ускорение морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей для компенсации еще 25 млрд. кубометров.

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