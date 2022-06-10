Динаміка посилення санкцій проти РФ падає - KSE Institute

У період з 1 по 8 червня деякі країни запровадили нові обмеження проти Російської Федерації через війну в Україні. Проте загалом динаміка запровадження нових санкцій почала падати, прогресу із запровадженням вторинних обмежень взагалі немає.

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Такий висновок зробили експерти Київської школи економіки, йдеться у прес-релізі KSE Institute.

Крім того, РФ досі не визнали державою-спонсором тероризму, у KSE Institute не бачать прогресу з виходом компаній з російського ринку, а також із виробленням механізмів компенсації втрат України за рахунок агресора.

"В даний час проти РФ застосовано 45% санкцій, передбачених планом групи Єрмака-Макфола. Діє 19 заходів із 42, ще в 13 прогрес відсутній", - підсумували в KSE Institute.

Зазначається, що однією з найзнакових подій останнім часом було запровадження шостого пакету санкцій ЄС проти РФ. Незважаючи на продовження постачання трубопроводу та виключення для окремих країн, до кінця року імпорт російської нафти в ЄС має скоротитися на 90%.

Ще одним важливим пунктом нового санкційного пакету є відключення банків від SWIFT. ЄС розповсюджує чинну заборону на надання спеціалізованих послуг з обміну фінансовими повідомленнями ще на три російські фінустанови — Ощадбанк, Московський кредитний банк та Россільгоспбанк, а також Білоруський банк розвитку та реконструкції.

Тим часом Євросоюз уже готується до відмови від російського газу. В рамках цього в ЄС планують постачання 50 млрд. кубометрів зрідженого газу зі США або Катару, додаткове прокачування 10 млрд. кубометрів із існуючих газопроводів та прискорення морських вітрових турбін та фотоелектричних панелей для компенсації ще 25 млрд. кубометрів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com