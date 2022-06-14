Байден продовжив санкції проти Білорусі ще на рік

Президент США Джо Байден офіційно повідомив, що продовжив надзвичайну ситуацію у зв'язку із діями та політикою режиму Білорусі, яка передбачає продовження санкцій проти влади цієї країни.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому .

"Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також зловмисна діяльність білоруського режиму та постійні зловживання продовжують становити незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", – йдеться у повідомленні.

Байден зазначив, що продовжить ще на рік дію надзвичайної ситуації, пов'язаної з РБ, якою передбачено продовження санкцій.

У Білому домі наголосили, що підрив демократичних процесів чи інститутів Білорусі виявився на недемократичних виборах у березні 2006 року. Також було порушено права людини, пов'язані з політичними репресіями, включаючи затримання та зникнення людей.

У серпні 2021 року глава Білого дому розширив дію указу надзвичайної ситуації після того, як режим Білорусі провів незаконні вибори та намагався придушити основні права та свободи людей у країні.

Дія указу президента США дає йому право вводити надзвичайні ситуації терміном на рік, після чого він може продовжувати їх відповідно до процедури.

Нагадаємо, що в період з 1 по 8 червня деякі країни запровадили нові обмеження проти Російської Федерації через війну в Україні. Проте загалом динаміка запровадження нових санкцій почала падати, прогресу із запровадженням вторинних обмежень взагалі немає.