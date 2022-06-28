Болгария высылает 70 сотрудников российского посольства

28 июня посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова была проинформирована о решении болгарской стороны сократить численность сотрудников российских представительств в Республике Болгарии до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в Российской Федерации.

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Об этом говорится в заявлении МИД Болгарии.

Речь идет о том, что численность дипломатов должна быть сохранена в пределах до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников.

Послу РФ были представлены имена 70 сотрудников дипломатов Российской Федерации, которые должны покинуть страну до полуночи 3 июля 2022 года. Болгария приняла такое решение имея два основания.

Во-первых, должна сохранятся взаимность на основании ст. 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Согласно статье штат иностранных представительств должен содержаться в разумных и нормальных рамках, учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений.

Во-вторых, из-за деятельности российских должностных лиц, признанной компетентными органами Болгарии несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, целью которой является развитие дружественных отношений между государствами. Деятельность, классифицированная соответствующими учреждениями как угроза национальной безопасности, является основанием для объявления их нежелательными.

В устной ноте, переданной послу РФ, также говорится об ожидании болгарской стороной временно закрыть в России свое Генеральное консульство в Русе, а Болгария временно закроет свое консульство в Екатеринбурге.

Напомним, что парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству.