Болгарія висилає 70 співробітників російського посольства

28 червня посол РФ в Болгарії Елеонора Митрофанова була проінформована про рішення болгарської сторони скоротити чисельність співробітників російських представництв в Республіці Болгарії до меж, що не перевищують кількість болгарських представництв у Російській Федерації.

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Про це йдеться у заяві МЗС Болгарії.

Мова йдеться про те, що чисельність дипломатів має бути збережена в межах до 23 дипломатичних та 25 адміністративно-технічних співробітників.

Послу РФ було представлено імена 70 співробітників дипломатів Російської Федерації, які мають залишити країну до півночі 3 липня 2022 року. Болгарія ухвалила таке рішення маючи дві підстави.

По-перше, має зберігатися взаємність на підставі ст. 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Відповідно до статті штат іноземних представництв має утримуватися у розумних та нормальних рамках, враховуючи нинішній стан двосторонніх відносин.

По-друге, через діяльність російських посадових осіб, визнану компетентними органами Болгарії несумісною з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини, метою якої є розвиток дружніх відносин між державами. Діяльність, класифікована відповідними установами як загроза національній безпеці, є підставою для оголошення їх небажаними.

В усній ноті, переданій послу РФ, також йдеться про очікування болгарською стороною тимчасово закрити у Росії своє Генеральне консульство в Русі, а Болгарія тимчасово закриє своє консульство в Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, що парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду.