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Британская разведка рассказала об одной из главных задач для армий Украины и РФ
Попытки России и Украины преодолеть систему противовоздушной обороны противника остаются ключевой задачей во время полномасштабной войны.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.
Согласно сообщению, для окупантов играет решающую и очень эффективную роль зенитно-ракетная система малой дальности ЗРК "Тор". С наибольшей дальностью полета 15 км он эксплуатируется подразделениями ПВО русской армии и предназначен для защиты полосы фронта наземных войск.
Данная система отличается от других систем малого радиуса действия, таких как "Панцирь", которые эксплуатируются российскими воздушно-космическими силами и обычно защищают командные узлы, ЗРК большего радиуса действия и авиабазы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Эффективно действуя как передняя линия развернутой российской сети противовоздушной обороны в Украине, "Тор" используется особенно для противодействия украинским беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении.
Разведка отмечает, что одним из ключевых ограничений системы в текущей войне, вероятно, выносливость ее экипажа. Для обслуживания одного экипажа РФ выделяет только троих военных.
При таких условиях поддерживать высокое состояние готовности ПВО в течение длительного периода времени, скорее всего, станет чрезвычайным испытанием.
Напомним, в октябре российские силы противовоздушной обороны сбили один из своих собственных многоцелевых боевых самолетов Су-35С FLANKER M над Токмаком, примерно в 20 км позади текущей линии фронта.