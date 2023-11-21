Британская разведка объяснила, почему РФ почти перестала атаковать Украину крылатыми ракетами

Россия почти два месяца воздерживается от запусков высокоточных крылатых ракет воздушного базирования по территории Украины, что позволило ей создать значительные запасы этого оружия.

Об этом сообщает управление разведки Великобритании.

Скорее всего, Россия использует эти ракеты для повторения прошлогодних попыток уничтожить критическую энергетическую инфраструктуру Украины.

В разведке подчеркивают, что РФ уже предпринимает попытки истощить противовоздушную оборону Украины и сформировать себе так называемое "боевое пространство" перед зимней кампанией ударов по энергетической инфраструктуре.

Для разведки мест нахождения ПВО в период с 18 по 19 ноября Россия запустила около 50 ударных беспилотников "Shahed" в сторону Киева. Их запускали волнами по двум направлениям – от Курска к востоку и от Краснодара к юго-востоку.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, что российские захватчики, прежде чем попытаться повторить прошлогодний террор, будут ждать стабильной минусовой температуры, поскольку тогда труднее восстанавливать электросеть.

По данным Главного управления разведки, российские силы на Крымском полуострове накопили более 800 ракет, которые могут быть направлены на энергетический террор в Украине.

Глава энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предполагает, что эта зима станет тяжелее, чем прошла, из-за вероятных массированных обстрелов энергосистемы российскими войсками. Тем не менее, он подчеркивает, что и военные, и энергетики готовы реагировать на эту угрозу.

В то же время Украина готовится к возможным обстрелам. Украинские экипажи противовоздушной обороны прибегают к новейшим и улучшенным системам вооружения, пытаясь предотвратить повторение прошлогоднего сценария, когда Украина погрузилась в темноту после российских ракетных атак по энергосистеме.

Добавим, что в результате прошлогодних обстрелов пострадала половина всей энергосистемы Украины .