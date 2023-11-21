Британська розвідка пояснила, чому РФ майже перестала атакувати Україну крилатими ракетами

Росія майже два місяці утримується від запусків високоточних крилатих ракет повітряного базування по території України, що дозволило їй створити значні запаси цієї зброї.

Про це повідомляє управління розвідки Великої Британії.

Скоріш за все, Росія використає ці ракети для повторення минулорічні спроби знищити критичну енергетичну інфраструктуру України.

У розвідці підкреслюють, що РФ вже робить спроби виснажити протиповітряну оборону України і сформувати собі так званий "бойовий простір" перед зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі.

Для розвідки місць знаходження ППО, у період з 18 по 19 листопада Росія запустила близько 50 ударних безпілотників "Shahed" у бік Києва. Їх запускали хвилями по двох напрямках – від Курська на схід і від Краснодара на південний схід.

Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону зазначив, що російські загарбники, перш ніж спробувати повторити торішній терор, чекатимуть стабільної мінусової температури, оскільки тоді важче відновлювати електромережу.

За даними Головного управління розвідки, російські сили на Кримському півострові накопичили понад 800 ракет, які можуть бути спрямовані на здійснення енергетичного терору в Україні.

Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко передбачає, що ця зима стане важчою, ніж минула, через імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими військами. Проте він підкреслює, що і військові, і енергетики готові реагувати на цю загрозу.

В той же час, Україна готується до можливих обстрілів. Українські екіпажі протиповітряної оборони вдаються до новітніх та покращених систем озброєння, намагаючись запобігти повторенню минулорічного сценарію, коли Україна поринула у темряву після російських ракетних атак по енергосистемі.

Додамо, що внаслідок минулорічних обстрілів, постраждала половина всієї енергосистеми України.