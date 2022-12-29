Британская разведка сообщила, почему РФ сложно защищать стратегические объекты

Инциденты на российских стратегических объектах в глубоком тылу России свидетельствуют о трудностях с тем, чтобы закрывать все потребности имеющимися средствами противовоздушной обороны.

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Об этом сообщает разведка Британии.

В разведке напомнили, что 26 декабря военный аэродром в Энгельге второй раз за последние три недели подвергся атаке, якобы беспилотниками.

"Россия долгое время с большим вниманием относилась к поддержанию передовых наземных систем ПВО, и сейчас становится все очевиднее, что РФ непросто противодействовать воздушным угрозам в глубине российской территории", - говорится в сообщении.

Одним из вызовов для России, вероятно, является огромная потребность в современных системах ПВО средней дальности, как Панцирь-С1, которые могли бы сыграть основную роль в противодействии беспилотникам.

"Кроме как для точечной защиты стратегически важных объектов, как Энгельс, эти системы сейчас необходимы в большом количестве для прикрытия полевых штабов рядом с линией фронта в Украине", - отмечают в разведке.

Напомним, ранее разведка Британии сообщала, что с октября армия страны-агрессора РФ пополнила свои ряды десятками тысяч мобилизованных резервистов. Несмотря на уменьшение непосредственной нехватки личного состава, дефицит боеприпасов, скорее всего, остается ключевым фактором для российских наступательных операций.