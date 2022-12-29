Британська розвідка повідомила, чому РФ складно захищати стратегічні об'єкти

Інциденти на російських стратегічних об'єктах у глибокому тилу Росії свідчать про труднощі з тим, аби закривати усі потреби наявними засобами протиповітрної оборони.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У розвідці нагадали, що 26 грудня військовий аеродром в Енгельзі вдруге за останні три тижні зазнав атаки, нібито безпілотниками.

"Росія тривалий час з великою увагою ставилася до підтримання передових наземних систем ППО, та зараз стає все більш очевидно, що РФ непросто протидіяти повітряним загрозам в глибині російської території", -йдеться у повідомленні.

Один з викликів для Росії, ймовірно, є велетенська потреба у сучасних системах ППО середньої дальності, як Панцир-С1, які могли би зіграти основну роль у протидії безпілотникам.

"Окрім як для точкового захисту стратегічно важливих об’єктів, як Енгельс, ці системи зараз необхідні у великій кількості для прикриття польових штабів поруч з лінією фронту в Україні", - зазначають у розвідці.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомляла, що з жовтня армія країни-агресора РФ поповнила свої ряди десятками тисяч мобілізованими резервістами. Попри зменшення безпосередньої нестачі особового складу, дефіцит боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим обмежуючим фактором для російських наступальних операцій.