Армія РФ для оборони встановлює мінні поля, але у їх ефективності є сумніви - британська розвідка

Російська армія з жовтня зосередилася на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні, зокрема на встановленні мінних полів.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що мінні поля становлять ефективну перешкоду для підготовлених військ лише тоді, коли вони прикриті спостереженням і вогнем.

"Головною проблемою для російських військ, ймовірно, буде нестача засобів спостереження і підготовленого персоналу для ефективного моніторингу великих територій нових мінних полів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Британії раніше повідомляла, що з жовтня армія країни-агресора РФ поповнила свої ряди десятками тисяч мобілізованими резервістами. Попри зменшення безпосередньої нестачі особового складу, дефіцит боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим обмежуючим фактором для російських наступальних операцій.