Армия РФ для обороны устанавливает минные поля, но в их эффективности есть сомнения – британская разведка

Российская армия с октября сосредоточилась на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине, в том числе на установке минных полей.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что минные поля представляют эффективное препятствие для подготовленных войск только тогда, когда они прикрыты наблюдением и огнем.

"Главной проблемой для российских войск, вероятно, станет нехватка средств наблюдения и подготовленного персонала для эффективного мониторинга больших территорий новых минных полей", - говорится в сообщении.

Напомним, разведка Британии ранее сообщала, что с октября армия страны-агрессора РФ пополнила свои ряды десятками тысяч мобилизованных резервистов. Несмотря на уменьшение непосредственной нехватки личного состава, дефицит боеприпасов, скорее всего, остается ключевым фактором для российских наступательных операций.