Черногория высылает шестерых российских дипломатов из-за шпионской деятельности

Министерство иностранных дел Черногории 29 сентября объявило шесть дипломатов посольства России персонами нон грата из-за их активности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

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Ранее же в четверг, как передает местное издание "Победа", Агентство национальной безопасности Черногории провело в Подгорице операцию в рамках расследования против нескольких человек по подозрению в шпионаже в интересах российских спецслужб.

Отмечается, что операция прошла в координации с международными партнерами Черногории согласно постановлению Специальной государственной прокуратуры и с разрешения Высшего суда в Подгорице.

По данным издания, фигурантами дела являются шесть российских дипломатов, двое граждан Черногории и 30 граждан России, временно проживающих в Черногории. Позже стало известно, что по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами задержан дипломат Радомир Секулович, в свое время бывший спикером МИД.

Со ссылкой на прокурора и спикера Спецпрокуратуры Вукаса Радонича сообщается также, полиция провела обыски в квартирах и на других объектах множества лиц в связи с обоснованными подозрениями в том, что имело место создание преступной организации и шпионаж. При этом он не уточнил, сколько именно человек было задержано и было ли что-то изъято при обысках.

Информацию о проведении обширной полицейской операции подтвердил на заседании правительства и исполняющий обязанности премьер-министра Дритан Абазович. По его словам, это "международная акция, реализуемая с нашими партнерами и направленная ​​на защиту национальных интересов Черногории".

Отметим, что в августе черногорский МИД уже высылал одного из российских дипломатов по причине деятельности, противоречащей Венской конвенции.