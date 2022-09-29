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Чорногорія висилає шістьох російських дипломатів через шпигунську діяльність
Міністерство закордонних справ Чорногорії 29 вересня оголосило шістьох дипломатів посольства Росії персонами нон грата через їхню активність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини. Про це повідомляється у Twitter відомства.
Раніше ж у четвер, як передає місцеве видання Pobjeda, Агентство національної безпеки Чорногорії провело в Подгориці операцію в рамках розслідування проти кількох людей за підозрою у шпигунстві на користь російських спецслужб.
Зазначається, що операція пройшла в координації з міжнародними партнерами Чорногорії згідно з ухвалою Спеціальної державної прокуратури та з дозволу Вищого суду в Подгориці.
За даними видання, фігурантами справи є шість російських дипломатів, двоє громадян Чорногорії та 30 громадян Росії, які тимчасово проживають у Чорногорії. Пізніше стало відомо, що за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами затримано дипломата Радомира Секуловича, який свого часу був спікером МЗС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
З посиланням на прокурора та спікера Спецпрокуратури Вукаса Радоніча повідомляється також, поліція провела обшуки у квартирах та на інших об'єктах багатьох осіб у зв'язку з обґрунтованими підозрами у тому, що мало місце створення злочинної організації та шпигунство. При цьому він не уточнив, скільки саме людей було затримано і чи було вилучено щось під час обшуків.
Інформацію про проведення великої поліцейської операції підтвердив на засіданні уряду і виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дрітан Абазович. За його словами, це "міжнародна акція, що реалізується з нашими партнерами і спрямована на захист національних інтересів Чорногорії".
Додамо також, що в серпні чорногорське МЗС вже висилало одного з російських дипломатів через діяльність, що суперечить Віденській конвенції.