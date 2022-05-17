Чехия планирует продлить чрезвычайное положения из-за наплыва беженцев из Украины

Правительство Чехии хочет продлить до конца июня режим чрезвычайного положения, введенного из-за наплыва беженцев из Украины

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Об этом сообщает Česká televize

Палате представителей еще нужно одобрить предложение правительства — она рассмотрит его в четверг, 19 мая. По действующим нормам режим чрезвычайного положения закончится 31 мая. Он позволяет правительству принимать далеко идущие кризисные меры по ситуации с беженцами без одобрения парламента.

"Пока мы можем справиться с беспрецедентной волной беженцев, но для того чтобы продолжать так хорошо управлять ситуацией, мы договорились, что необходимо будет просить Палату депутатов продлить чрезвычайное положение еще на тридцать дней", - сказал глава правительства Петер Фиала.

Напомним, Чехия с 16 мая усилила паспортный контроль беженцев и будет помогать только тем, кто спасается от войны и пересек границу Украины.