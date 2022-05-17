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Чехія планує продовжити надзвичайне стан через наплив біженців з України
Уряд Чехії хоче продовжити до кінця червня режим надзвичайного стану, запровадженого через наплив біженців з України
Про це повідомляє Українська
Палаті представників ще треба схвалити пропозицію уряду – вона розгляне її у четвер, 19 травня. За чинними нормами режим надзвичайного стану закінчиться 31 травня. Він дозволяє уряду вживати далекосяжні кризові заходи щодо ситуації з біженцями без схвалення парламенту.
"Поки що ми можемо впоратися з безпрецедентною хвилею біженців, але для того, щоб продовжувати так добре керувати ситуацією, ми домовилися, що необхідно буде просити Палату депутатів продовжити надзвичайний стан ще на тридцять днів", - сказав глава уряду Петер Фіала.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Чехія з 16 травня посилила паспортний контроль біженців і допомагатиме лише тим, хто рятується від війни та перетнув кордон України.