Чехія планує продовжити надзвичайне стан через наплив біженців з України

Уряд Чехії хоче продовжити до кінця червня режим надзвичайного стану, запровадженого через наплив біженців з України

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Палаті представників ще треба схвалити пропозицію уряду – вона розгляне її у четвер, 19 травня. За чинними нормами режим надзвичайного стану закінчиться 31 травня. Він дозволяє уряду вживати далекосяжні кризові заходи щодо ситуації з біженцями без схвалення парламенту.

"Поки що ми можемо впоратися з безпрецедентною хвилею біженців, але для того, щоб продовжувати так добре керувати ситуацією, ми домовилися, що необхідно буде просити Палату депутатів продовжити надзвичайний стан ще на тридцять днів", - сказав глава уряду Петер Фіала.

Нагадаємо, Чехія з 16 травня посилила паспортний контроль біженців і допомагатиме лише тим, хто рятується від війни та перетнув кордон України.