"Дайте 5% вот этого. Или 10%": Зеленский пожаловался на западных партнеров из-за "недостаточных" поставок оружия

Президент Владимир Зеленский считает недостаточными для быстрых успехов Украины на поле боя объемы военной помощи со стороны ее европейских и американских партнеров, поскольку уверен, что те имеют и могут предоставлять больше.

Об этом он рассказал в ходе общения с испанскими журналистами в Киеве перед визитом к главе государства премьер-министра Испании Педро Санчеса, видео которого опубликовала пресс-служба президента. Приводим полный ответ Зеленского на соответствующий вопрос.

Когда я критикую наших партнеров, некоторые процессы замедляются, скажу вам так. Поэтому я попытаюсь найти баланс в моем ответе. Если бы мы сегодня получили, например, артиллерию, которая, безусловно, есть у наших европейских и американских партнеров в том количестве достаточном, не в каком-то фантастическом количестве, а в достаточном, [информацию о] котором мы передали нашим партнерам, то на поле боя процессы были бы гораздо быстрее.

Если бы мы получили от наших партнеров хоть какое-нибудь количество современных самолетов, то в небе у россиян не было бы преимущества, тотального преимущества. Наши люди на земле были бы защищены. Если бы мы получили от наших партнеров хоть какое-то количество дополнительных [средств] ПВО, то на 90%, на 95% мы защитили бы жизнь гражданских людей и наши главные стратегические объекты, которые дают базовую жизнь Украине, от разрушения - энергетика, логистика, порт.

Поверьте мне, когда я встречаюсь с нашими партнерами, и многие из них даже смеются, я знаю подробно - что есть в каждом государстве. Я знаю и говорю: послушайте, у вас есть вот это, мы бы хотели взять здесь 5%, а здесь 10%. А еще у вас вот такая история. Мне говорят: нет, у нас нет такого. Я говорю: да, да, нет, но есть альтернатива у вас, и вот она такая.

То есть мы не говорим общими вещами, как я сейчас – я просто не могу этим делиться, но с партнерами мы очень конкретны и четки. Все знают, что это одна из моих личных характеристик – я очень конкретный и очень четкий в этом. Я не могу сказать: отдай мне все. Потому что это наглость. Но мы четко можем рассчитывать, что нас партнеры услышат и дадут тот процент того, что у них есть. Кто-то из премьер-министров сказал мне на встрече: вы могли бы быть нашим министром обороны, вы хорошо знаете, что у нас где и на каких складах.

При этом президент подчеркнул, что с другой стороны Украине нужно быть благодарной и за то, что ей уже предоставили, дав понять, что все равно не может не обращать внимание на недостаточность поставок, поскольку "как по-другому выжить в этой войне, как победить ?"