"Дайте 5% оцього. Чи 10%": Зеленський поскаржився на західних партнерів через "недостатнє" постачання зброї Україні

Президент Володимир Зеленський вважає недостатніми для швидких успіхів України на полі бою обсяги військової допомоги з боку її європейських та американських партнерів, оскільки впевнений, що ті мають та можуть надавати більше.

Про це він розповів під час спілкування з іспанськими журналістами в Києві перед візитом до глави держави прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, відео якого опублікувала пресслужба президента. Наводимо повну відповіть Зеленського на відповідне питання.

Коли я критикую наших партнерів, деякі процеси починають уповільнюватися, скажу вам так. Тому я спробую знайти баланс у моїй відповіді. Якщо б ми сьогодні отримали, наприклад, артилерію, яка безумовно є у наших європейських і американських партнерів в тій кількості достатній, не в якійсь фантастичній кільості, а в достатній, [інформацію про] яку ми передали нашим партнерам, то на полі бою процеси були б набагато швидшими.

Якщо б ми отримали від наших партнерів хоч якусь кількість сучасних літаків, то в небі у росіян не було б переваги, тотальної переваги. Наші люди на землі були б захищені. Якщо б ми отримали від наших партнерів хоч якусь кількість додаткових [засобів] ППО, то на 90%, на 95% ми б захистили життя цивільних людей і наші головні стратегічні об'єкти, які дають базове життя Україні, від руйнації - енергетика, логістика, порт.

Повірте мені, коли я зустрічаюся з нашими партнерами, і багато з них сміються навіть, я знаю детально - що є в кожній державі. Я знаю і говорю: послухайте, у вас є ось це, ми хотіли б взяти тут 5%, а тут 10%. А ще у вас є ось така історія. Мені кажуть: ні, у нас такого немає. Я кажу: так, так, немає, але є альтернатива у вас, і ось вона така.

Тобто ми не говоримо загальними речами, як я зараз - я просто не можу цим ділитися, але з партнерами ми дуже конкретні й чіткі. Всі знають, що це одна з моїх особистих характеристик - я дуже конкретний і дуже чіткий в цьому. Я не можу сказати: віддай мені все. Тому що це нахабство. Але ми чітко можемо розраховувати на те, що нас партнери почують і дадуть той відсоток того, що в них є. Хтось з прем'єр-міністрів сказав мені на зустрічі: ви могли б бути нашим міністром оборони, ви гарно знаєте, що у нас де і на яких складах.

При цьому президент підкреслив, що з іншого боку Україна потрібна бути вдячною і за те, що їй надали вже, давши зрозуміти, що все рівно не може не звертати увагу на недостатність постачань, оскільки "як по-іншому вижити в цій війні, як перемогти?"