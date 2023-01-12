Дефицит боеприпасов будет сдерживать наступление армии РФ, - ISW

Российская оборонная промышленность не может вовремя пополнять запасы боеприпасов, что усложнит армии страны-агрессора РФ проведение наступления на востоке Украины.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что американские и украинские чиновники заявили, что ежесуточная интенсивность артиллерийского огня армии РФ снизилась на 75% по сравнению с предыдущими периодами войны.

Аналитики ISW предполагают, что российские войска, возможно, уменьшили обстрелы вследствие сокращения поставок или, возможно, пересматривают свою тактику, поскольку исчерпали запасы 122-мм и 152-мм калибра и другие резервы летом 2022 года.

"РФ теперь должна перебрасывать дополнительные снаряды из тыловых районов и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государств, чтобы противодействовать такому недостатку, что приведет к снижению темпа стрельбы", - отмечают в ISW.

Аналитики подчеркнули, что в России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск серьезно препятствуют проведению наступательных операций.

Ранее в разведке Британии отмечали, что с октября армия страны-агрессора РФ пополнила свои ряды десятками тысяч мобилизованными резервистами. Несмотря на уменьшение непосредственной нехватки личного состава, дефицит боеприпасов, скорее всего, остается ключевым фактором для российских наступательных операций.