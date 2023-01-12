Дефіцит боєприпасів стримуватиме наступ армії РФ, - ISW

Російська оборонна промисловість не спроможна вчасно поповнювати запаси боєприпасів, що ускладнить армії країни-агресора РФ проведення наступуна сході України.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що американські та українські чиновники заявили, що щодобова інтенсивність артилерійського вогню армії РФ зменшилася на 75% порівняно з попередніми періодами війни.

Аналітики ISW припускають, що російські війська, можливо, зменшили обстріли внаслідок скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику, оскільки вичерпали запаси 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви влітку 2022 року, припускаючи, що надмірні артилерійські атаки призведуть до швидших результатів.

"РФ тепер повинна перекидати додаткові снаряди з тилових районів та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, щоб протидіяти такій нестачі, що призведе до зниження темпу стрільби", - зазначають в ISW.

Аналітики підкреслили, що в Росії все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій.

Раніше у розвідці Британії зазначали, що з жовтня армія країни-агресора РФ поповнила свої ряди десятками тисяч мобілізованими резервістами. Попри зменшення безпосередньої нестачі особового складу, дефіцит боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим обмежуючим фактором для російських наступальних операцій.