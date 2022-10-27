Директор ЦРУ тайно посетил Украину в начале октября - СМИ

Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс тайно посетил Украину в начале этого месяца, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомых с деталями поездки.

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"Находясь там, он подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией, включая продолжение обмена разведданными", – сказал американский чиновник.

Поездка директора ЦРУ состоялась в тот момент, когда США все больше обращают внимание на угрозы России использовать ядерное оружие, отметили в CNN.

При этом Бернс и другие чиновники США публично заявили, что они не видят доказательств того, что РФ готовится применить такое оружие. Но официальные лица, знакомые с данными разведки, заявили журналистам, что сейчас риск является, пожалуй, самым высоким с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале.

В свою очередь заместитель Буданова Вадим Скибицкий допускал, что Россия действительно нанесет ядерный удар по Украине, что приведет к "очередной катастрофе" на ее территории.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил, в частности, "безответственное бряцание ядерным оружием" со стороны Путина и заявил, что использование ядерного оружия "будет иметь тяжелые последствия" для РФ, если оно на это решится, и это было очень четко донесено до России".

Позицию Украины в этом вопросе высказал Зеленский, который считает необходимым нанесение со стороны НАТО превентивных ударов по России.