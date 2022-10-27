Директор ЦРУ таємно відвідав Україну на початку жовтня - ЗМІ

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс таємно відвідав Україну на початку цього місяця, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами. Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на джерела, знайомих з деталями поїздки.

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"Перебуваючи там, він підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією, включно з продовженням обміну розвідданими", – сказав американський чиновник.

Поїздка директора ЦРУ відбулася в той момент, коли США дедалі більше звертають увагу на погрози Росії використати ядерну зброю, зазначили в CNN.

При цьому Бернс та інші чиновники США публічно заявили, що вони не бачать жодних доказів того, що РФ готується застосувати таку зброю. Але офіційні особи, знайомі з даними розвідки, заявили журналістам, що зараз ризик є, мабуть, найвищим з тих пір, як Росія вторглася в Україну в лютому.

В свою чергу заступник Буданова Вадим Скібіцький допускав, що якщо Росія справді завдасть ядерного удару по Україні, то матиме "чергову катастрофу" на своїй території.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив, зокрема, "безвідповідальне брязкання ядерною зброєю" з боку Путіна та заявив, що використання ядерної зброї "матиме важкі наслідки" для РФ, якщо вона на це зважиться, і це було "дуже чітко донесено до Росії".

Позицію України в цьому питанні висловив Зеленський, який вважає необхідним нанесення з боку НАТО превентивних ударів по Росії.