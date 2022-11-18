Экономика России откатилась на 30 лет: в МИД опровергли заявления Сийярто о неэффективности санкций

Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко опроверг заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что европейские санкции не влияют на экономику России.

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Об этом он написал в Facebook.

Николенко озвучил цифры, которые предоставляют Совет Европейского союза, Всемирный банк и Международный валютный фонд по России. Так, зафиксировано:

Падение ВВП от 5,5% до 9%;

Уменьшение размеров торговли товарами и услугами на 30-35%;



Сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу года;



Выход почти 1000 иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;



Инфляция на уровне 22%;



Невозможность импортировать технологии и комплектующие;



Стремительное сокращение производства;



Обесценение рынка капитала.



"Российская экономика откатилась на тридцать лет назад. Заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику России, не соответствуют действительности. Как бы в Москве или Будапеште не пытались приуменьшить эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины", – отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что российская экономика не пострадала от санкций и призвал лидеров ЕС, которые выступали за санкции, пойти в отставку.