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Экономика России откатилась на 30 лет: в МИД опровергли заявления Сийярто о неэффективности санкций
Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко опроверг заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что европейские санкции не влияют на экономику России.
Об этом он написал в Facebook.
Николенко озвучил цифры, которые предоставляют Совет Европейского союза, Всемирный банк и Международный валютный фонд по России. Так, зафиксировано:
- Падение ВВП от 5,5% до 9%;
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Уменьшение размеров торговли товарами и услугами на 30-35%;
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Сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу года;
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Выход почти 1000 иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;
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Инфляция на уровне 22%;
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Невозможность импортировать технологии и комплектующие;
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Стремительное сокращение производства;
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Обесценение рынка капитала.
"Российская экономика откатилась на тридцать лет назад. Заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику России, не соответствуют действительности. Как бы в Москве или Будапеште не пытались приуменьшить эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины", – отметил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что российская экономика не пострадала от санкций и призвал лидеров ЕС, которые выступали за санкции, пойти в отставку.