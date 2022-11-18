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Экономика России откатилась на 30 лет: в МИД опровергли заявления Сийярто о неэффективности санкций

Экономика России откатилась на 30 лет: в МИД опровергли заявления Сийярто о неэффективности санкций

Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко опроверг заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что европейские санкции не влияют на экономику России.

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Об этом он написал в Facebook.

Николенко озвучил цифры, которые предоставляют Совет Европейского союза, Всемирный банк и Международный валютный фонд по России. Так, зафиксировано:

  • Падение ВВП от 5,5% до 9%;
  • Уменьшение размеров торговли товарами и услугами на 30-35%;
  • Сокращение экспорта нефти в ЕС на 90% к концу года;
  • Выход почти 1000 иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;
  • Инфляция на уровне 22%;
  • Невозможность импортировать технологии и комплектующие;
  • Стремительное сокращение производства;
  • Обесценение рынка капитала.

"Российская экономика откатилась на тридцать лет назад. Заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику России, не соответствуют действительности. Как бы в Москве или Будапеште не пытались приуменьшить эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины", – отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что российская экономика не пострадала от санкций и призвал лидеров ЕС, которые выступали за санкции, пойти в отставку.

Автор:
Нина Комащенко