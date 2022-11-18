Економіка Росії відкотилася на 30 років: у МЗС спростували заяви Сіярто про неефективність санкцій

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко спростував заяви глави МЗС Угорщини Петера Сіярто про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії.

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Про це він написав у Facebook.

Ніколенко озвучив цифри, які надаються Радою Європейського союзу, Світовим банком та Міжнародним валютним фондом щодо Росії. Так, зафіксовано:

Падіння ВВП від 5,5 до 9%;

Зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%;



Скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;



Вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП;



Інфляція на рівні 22%;



Неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини;



Стрімке скорочення виробництва;



Знецінення ринку капіталу.



"Російська економіка відкотилася на тридцять років назад. Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності. Якби в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що російська економіка не постраждала від санкцій та закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку.