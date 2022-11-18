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Економіка Росії відкотилася на 30 років: у МЗС спростували заяви Сіярто про неефективність санкцій
Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко спростував заяви глави МЗС Угорщини Петера Сіярто про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії.
Про це він написав у Facebook.
Ніколенко озвучив цифри, які надаються Радою Європейського союзу, Світовим банком та Міжнародним валютним фондом щодо Росії. Так, зафіксовано:
- Падіння ВВП від 5,5 до 9%;
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Зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%;
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Скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;
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Вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП;
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Інфляція на рівні 22%;
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Неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини;
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Стрімке скорочення виробництва;
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Знецінення ринку капіталу.
"Російська економіка відкотилася на тридцять років назад. Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності. Якби в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України", - зазначив він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що російська економіка не постраждала від санкцій та закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку.