Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит с российским диктатором Владимиром Путиным, который посетит Стамбул 12 февраля, новый механизм по экспорту украинского зерна через Черное море.

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Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что Путин посетит Турцию 12 февраля, чтобы встретиться с Эрдоганом. Это будет первая поездка российского диктатора в страну НАТО после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, Турция ищет "новые методы" транспортировки украинского зерна на мировые рынки.

"Предыдущее "зерновое соглашение" работало в рамках определенного механизма, теперь мы увидели, что есть возможность пойти с другим механизмом, и сейчас есть усилия, чтобы конкретизировать эту возможность", – сказал Фидан, добавив, что Эрдоган поднимет этот вопрос во время встречи с Путиным в Турции.

Как пишет Reuters, Анкара пыталась убедить Россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе, по которой Москва вышла в июле 2023 года. Соглашение было заключено при посредничестве ООН и Турции, чтобы обеспечить безопасный проход для экспорта судов с зерном из украинских портов.

Фидан напомнил, что корабли перевозят украинское зерно с Черного моря даже без "зернового соглашения".

"Мы хотим прояснить эту ситуацию с помощью нового механизма", – сказал он.

Судоходство в Черном море

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus .

В настоящее время временный морской коридор, который Украина использует для экспорта грузов как альтернативу "зерновому коридору", вышел на мощности, которые были до начала полномасштабного вторжения России.

Через порты Большой Одессы временным зерновым коридором за шесть месяцев Украина экспортировала более 20 миллионов тонн грузов в 32 страны мира с помощью 661 судна.