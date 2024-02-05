Ердоган обговорить з Путіним новий механізм експорту українського зерна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорить з російським диктатором Володимиром Путіним, який навідається до Стамбулу 12 лютого, новий механізм щодо експорту українського зерна через Чорне море.

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Про це пише Reuters.

Очікується, що Путін відвідає Туреччину 12 лютого, щоб зустрітися з Ердоганом. Це буде перша поїздка російського диктатора до країни НАТО після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, Туреччина шукає "нові методи" транспортування українського зерна на світові ринки.

«Попередня "зернова угода" працювала в рамках певного механізму, тепер ми побачили, що є можливість піти з іншим механізмом, і зараз є зусилля, щоб конкретизувати цю можливість», – сказав Фідан, додавши, що Ердоган порушить це питання під час зустрічі з Путіним у Туреччині.

Як пише Reuters, Анкара намагалася переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, з якої Москва вийшла в липні 2023 року. Угода була укладена за посередництва ООН і Туреччини, щоб забезпечити безпечний прохід для експорту суден із збіжжям з українських портів.

Фідан нагадав, що кораблі перевозять українське зерно з Чорного моря навіть без "зернової угоди".

"Ми хочемо прояснити цю ситуацію за допомогою нового механізму", - сказав він.

Судноплавство у Чорному морі

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.

Наразі тимчасовий морський коридор, який Україна використовує для експорту вантажів як альтернативу "зерновому коридору", вийшов на ті потужності, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Через порти Великої Одеси тимчасовим зерновим коридором за шість місяців Україна експортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу за допомогою 661 судна.