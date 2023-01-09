ЕСПЧ объявит решение о приемлемости дела "Украина и Нидерланды против России" 25 января

Европейский суд по правам человека вынес решение о приемлемости дела об оккупации Россией Донбасса в 2014 году и объявит о нем 25 января. В случае положительного решения для Украины ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

"Открываем новый год в ЕСПЧ решением по приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России". 25 января ЕСПЧ публично объявит решение по так называемому делу по Донбассу - первому делу по захвату восточной Украины в 2014 году, когда Россия начала войну против Украины с Крыма и Донбасса. И в том же году открылся юридический фронт противостояния агрессору на международной арене", - отметила Сокоренко.

По ее словам, речь идет о деле "Украина и Нидерланды против России". Оно касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года. В частности, по сбитию рейса МН-17 в июле 2014-го над Донбасом.

Сокоренко подчеркнула, что в случае положительного решения для Украины ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу.

"Как юрист, который ведет это дело с 2014 года и знаю, сколько усилий было положено в это дело, какую доказательную базу Украина подала и какие аргументы были у России в ответ – могу сказать – ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу", - уверена Сокоренко.

Она напомнила, что ЕСПЧ рассматривает другое межгосударственное дело "Украина против России (по Крыму)" с января 2021 года.

"И это будет еще один международно-правовой гвоздь в гроб российских захватчиков", – подчеркнула Сокоренко.

Отметим, окружной суд Гааги, рассматривавший дело об уничтожении авиалайнера MH-17, принял решение о том, что так называемая "Донецкая народная республика" была контролируемой со стороны РФ как минимум с мая 2014 года.