ЄСПЛ оголосить рішення щодо прийнятності справи "Україна та Нідерланди проти Росії" 25 січня

Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо прийнятності справи про окупацію Росією Донбасу у 2014 році і оголосить про нього 25 січня. У випадку позитивного рішення для України, ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті.

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Про це повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

"Відкриваєм новий рік в ЄСПЛ рішенням по прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії ". 25 січня ЄСПЛ публічно оголосить рішення у так званій справі по Донбасу - першій справі щодо захоплення східної України у 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України з Криму і Донбасу. І того ж року відкрився юридичний фронт протистояння агресору на міжнародній арені", - зазначила Сокоренко.

За її словами, йдеться про справу "Україна та Нідерланди проти Росії". Вона стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року. Зокрема, щодо збиття рейсу МН‑17 у липні 2014-го над Донеччиною.

Сокоренко підкреслила, що у разі позитивного рішення для України ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті.

"Як юрист, що веде цю справу з 2014 року та знаю скільки зусиль було покладено в цю справу, яку доказову базу Україна подала і які аргументи були у Росії у відповідь – можу сказати – ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті", - впевнена Сокоренко.

Вона нагадала, що ЄСПЛ розглядає іншіу міждержавну справу "Україна проти Росії (щодо Криму)" з січня2021 року.

"І це буде ще один міжнародно-правовий цвях в труну російських загарбників", - підкреслила Сокоренко.

Зазначимо, окружний суд Гааги, що розглядав справу про збиття авіалайнера MH-17, ухвалив рішення про те, що так звана "Донецька народна республіка" була контрольованою з боку РФ як мінімум з травня 2014 року.