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Эстония предлагает ввести торговое эмбарго по отношению к России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что пограничным странам необходимо ввести совместное эмбарго на торговлю с РФ, добавив, что ключевой в этом вопросе Финляндия.
Об этом сообщает ERR.
По словам премьер-министра, другие приграничные страны пока не поддержали предложение Эстонии.
Из Эстонии в Россию ежедневно экспортируют электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам министра иностранных дел Маркуса Цахкна, Эстония не может самостоятельно перекрыть границу, в противном случае пострадают эстонские предприятия. Министр добавил, что ограничение торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии.
Каллас добавила, что пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо по этой теме, но обещала сделать это.
Отметим, в Литве зафиксировали неестественный рост торговли с отдельными третьими странами, поэтому таможня решила ужесточить контроль за товарами, на которые распространяются экспортные ограничения. В частности, речь идет о транзите через территорию Российской Федерации и Беларуси.