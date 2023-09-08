Эстония предлагает ввести торговое эмбарго по отношению к России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что пограничным странам необходимо ввести совместное эмбарго на торговлю с РФ, добавив, что ключевой в этом вопросе Финляндия.

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Об этом сообщает ERR.

По словам премьер-министра, другие приграничные страны пока не поддержали предложение Эстонии.

Из Эстонии в Россию ежедневно экспортируют электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы.

По словам министра иностранных дел Маркуса Цахкна, Эстония не может самостоятельно перекрыть границу, в противном случае пострадают эстонские предприятия. Министр добавил, что ограничение торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии.

Каллас добавила, что пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо по этой теме, но обещала сделать это.

Отметим, в Литве зафиксировали неестественный рост торговли с отдельными третьими странами, поэтому таможня решила ужесточить контроль за товарами, на которые распространяются экспортные ограничения. В частности, речь идет о транзите через территорию Российской Федерации и Беларуси.