ФСБ могла устроить диверсии и теракты в Лавре, чтобы обвинить Украину – эксперт

Российская ФСБ, чьи агенты до сих пор служат в УПЦ МП, вполне может использовать Киево-Печерскую Лавру и другие храмы для организации своих диверсий и терактов, чтобы потом обвинить Украину. Об этом говорит политический эксперт Алексей Голобуцкий.

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Он отмечает, что контрразведывательные меры, с которыми сегодня пришла СБУ в Лавру, пойдут на пользу государственной безопасности. Это сигнал для всех церковников, которые, несмотря на войну, до сих пор работают в пользу РФ.

"Разве мы сомневаемся, что "народ-скрепоносец" способен устроить любую подлянку? Та же Лавра - идеальная мишень для организации теракта или какой-то диверсии. ФСБ может устроить их через своих агентов, а затем обвинить Украину. Классический сценарий", - считает он. Голобуцкий.

Он отмечает, что храмы МП – идеальное хранилище не только для агентов в рясах, но и для диверсантов. Об этом отмечал в своем интервью руководитель СБУ Василий Малюк.

"Поэтому сегодняшняя "большая служба" от СБУ - это работа на опережение. Первая прививка от русского бешенства... это история не столько о религии, сколько о нашей безопасности", — отмечает Голобуцкий.

Он добавляет: "Даже не столь важно, найдут ли в Лавре какие-нибудь доказательства работы на РФ. Главное – сам сигнал о том, что теперь у Паши-Мерседеса будут особенно осторожны с выбором церковного плейлиста. А, решая, вступать ли в "беспорядочные" канонические связи", пять раз подумают и три раза перекрестятся".

Напомним, что ранее СБУ открыла уголовное производство из-за звучавшей в Лавре российской пропаганды.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, ожидает "пробуждения матушки-движения", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам. И мы не допустим таких проявлений", - заявил руководитель СБУ Василий Малюк.