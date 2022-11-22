ФСБ могла влаштувати диверсії й теракти в Лаврі, щоб звинуватити Україну – експерт

Російська ФСБ, чиї агенти в рясах досі служать в УПЦ МП, цілком може використати Києво-Печерську Лавру та інші храми для організації своїх диверсій і терактів, щоб потім звинуватити Україну. Про це говорить політичний експерт Олексій Голобуцький.

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Він зазначає, що контррозвідувальні заходи, з якими сьогодні прийшла СБУ до Лаври, підуть на користь державній безпеці. Це сигнал для всіх церковників, які попри війну досі працюють на користь РФ.

"Хіба ми сумніваємось, що "народ-скрєпоносєц" здатен влаштувати будь-яку підлянку? Та ж Лавра — ідеальна мішень для організації теракту чи якоїсь диверсії. ФСБ може влаштувати їх через своїх агентів, а потім звинуватити Україну. Класичний сценарій", – вважає Голобуцький.

Він наголошує, що храми МП — ідеальне сховище не лише для агентів у рясах, але й для диверсантів. Про це зазначав у своєму інтерв'ю керівник СБУ Василь Малюк.

"Тому сьогоднішня "велика служба" від СБУ – це робота на випередження. Перше щеплення від руснявого сказу... це історія не стільки про релігію, як про нашу безпеку", – зазначає Голобуцький.

Він додає: "Навіть не так важливо, чи знайдуть у Лаврі якісь докази роботи на на рф. Головне – сам сигнал про те, що тепер у Паші-Мерседеса будуть особливо обережні з вибором церковного плейліста. А, вирішуючи, чи вступати в "бєспорядочниє канонічєскіє связі»", п’ять разів подумають і три рази перехрестяться".

Нагадаємо, що раніше СБУ відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала у Лаврі.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам. І ми не допустимо таких проявів", - заявив керівник СБУ Василь Малюк.