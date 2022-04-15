Генпрокуратура требует заменить Медведчуку меру пресечения на арест

Генеральная прокуратура требует заменить меру пресечения для народного депутата Виктора Медведчука с домашнего ареста на содержание под стражей.

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Об этом в эфире телемарафона заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должно измениться мера пресечения. Если раньше были какие-то возможности домашнего ареста, то сегодня понятно, что здесь должно быть содержание под стражей", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, ранее Венедиктова отметила, что украинское гражданство народного депутата Виктора Медведчука не будет препятствием для возможности его обмена с Россией на украинских пленных.