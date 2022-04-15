Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Генпрокуратура требует заменить Медведчуку меру пресечения на арест

Генпрокуратура требует заменить Медведчуку меру пресечения на арест

Генеральная прокуратура требует заменить меру пресечения для народного депутата Виктора Медведчука с домашнего ареста на содержание под стражей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом в эфире телемарафона заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должно измениться мера пресечения. Если раньше были какие-то возможности домашнего ареста, то сегодня понятно, что здесь должно быть содержание под стражей", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, ранее Венедиктова отметила, что украинское гражданство народного депутата Виктора Медведчука не будет препятствием для возможности его обмена с Россией на украинских пленных.

Автор:
Илья Требор