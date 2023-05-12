Германия приобретет 18 танков Leopard 2 – вместо тех, которые отправила Украине

Германия планирует приобрести 18 танков Leopard 2 за 525 миллионов евро. Эти бронированные машины должны заменить танки, которые Берлин поставил в Украину. Об этом сообщило международное агентство Reuters, ссылаясь на источник в сфере обороны США.

Общая цена, включая возможность покупки 105 танков, составит 2,9 миллиарда евро. Скорее всего бюджетный комитет немецкого парламента подпишет соглашение в конце мая.

Германия поставила Украине 18 танков Leopard 2 после российского вторжения в прошлом году и заявила, что намерена поскорее закрыть разрыв новыми танками.

Как стало известно в марте, все танки уже прибыли в Украину. Танки Leopard 2 переданы Украине с большим пакетом вооружения и запчастей.

Украина получит 80 танков Leopard 1 от Дании и Германии. Уже 1 июня новые танки должны быть готовы к вводу в эксплуатацию в Украине.

Как стало известно в апреле, в рамках совместного проекта с Нидерландами Дания вместе передает Украине 14 танков Leopard 2, поскольку пока Дания не видит никаких признаков того, что война в Украине закончится в ближайшее время.

Кроме того, восемь танков Leopard 2, которые анонсировала Канада Украине, уже доставили в Польшу.

В то же время в Германию прибыли американские Abrams. Танки направят на военную базу Графенвер, где через несколько недель начнется обучение для украинцев.