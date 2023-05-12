Німеччина придбає 18 танків Leopard 2 - замість тих, які відправила Україні

Німеччина планує придбати 18 танків Leopard 2 за 525 мільйонів євро. Ці броньовані машини мають замінити ті танки, які Берлін поставив в Україну. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters, посилаючись на джерело у сфері оборони США.

Загальна ціна, включаючи можливість покупки 105 танків, становитиме 2,9 мільярда євро. Скоріш за все, бюджетний комітет німецького парламенту підпише угоду наприкінці травня.

Німеччина поставила Україні 18 танків Leopard 2 після російського вторгнення минулого року і заявила, що має намір якнайшвидше закрити розрив новими танками.

Як стало відомо в березні, усі танки вже прибули в Україну. Танки Leopard 2 передані Україні з великим пакетом озброєння та запчастин.

Також Україна отримає 80 танків Leopard 1 від Данії і Німеччини. Вже 1 червня нові танки мають бути готові до введення в експлуатацію в Україні.

Як стало відомо в квітні, в рамках спільного проекту з Нідерландами Данія разом передає Україні 14 танків Leopard 2, оскільки наразі Данія не бачить жодних ознак того, що війна в Україні закінчиться найближчим часом.

Окрім цього, вісім танків Leopard 2, які анонсувала Канада Україні, вже доправили до Польщі.

Водночас до Німеччини прибули американські Abrams. Танки направлять на військову базу Графенвер, де за декілька тижнів розпочнеться навчання для українців.