Главой Администрации судостроения назначили ветерана-защитника Херсона

Председателем Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины (Администрации судоходства) назначен Евгений Игнатенко, ветеран войны с Россией и экс-директор судоходной компании «Нибулон». Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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В ведомстве отмечают, что в морской отрасли Евгений работает с 2004 года.

«Начинал как помощник капитана на судах заграничного плавания. С 2012 г. присоединился к команде ООО СП «Нибулон», с которой прошел путь от капитана буксира до директора судоходной компании. С 2017 г. отвечал за развитие коммерческой деятельности и руководил флотом ООО «Грейн-Трансшипмент», говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с первых дней полномасштабного российского вторжения Евгений мобилизовался в ряды ВСУ как командир взвода 59-й бригады имени Якова Гандзюка.

«Евгений Игнатенко и его собратья принимали участие в освобождении Херсона от российских оккупантов. Имеет орден «За заслуги» ІІІ степени», – говорится в пресс-релизе МИУ.

«Морская отрасль неоднократно отмечала эффективность и достижения Евгения. В 2018 и 2019 годах в Национальном морском рейтинге Украины он был признан лучшим в номинациях Прорыв года на рынке водных перевозок и Восстановление флота», - написали в биографической справке.

Об Игнатенко также известно, что с декабря 2020 года он депутат Николаевского областного совета и заместитель Председателя постоянной комиссии по вопросам промышленной политики, предпринимательства, транспортной инфраструктуры, водного комплекса, энергетики, связи и цифровизации.

«Отныне перед Евгением поставлена задача усовершенствовать деятельность Администрации судоходства, обеспечить ее эффективное и прозрачное функционирование в условиях военного времени. Его опыт как военнослужащего, моряка и управленца отрасли водного транспорта пригодится в преодолении нынешних вызовов. Евгений Игнатенко заменил на этом посту Виталия Кондратива», - добавили в МИУ.