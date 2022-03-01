Group DF опровергла информацию о минировании складов с аммиаком на Северодонецком "Азоте"

В связи с появлением в СМИ информации о якобы минировании складов с аммиаком на Северодонецком «Азоте», Group DF заявила, что сейчас Северодонецкий “Азот” как химическое предприятие не представляет опасности для жителей города и региона.

Аммиакохранилище освободили после того как на предприятии был полностью произведен или переработан аммиак.

Сделать это стало возможно, так как с началом военных действий было полностью остановлено производство - завод прекратил производить удобрения, перестали работать все главные цеха.

Остатки готовой продукции и находившиеся на территории завода химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области.

Служба безопасности и техническая служба завода дополнительно проверили все производственные цеха и склада предприятия на наличие опасных химических веществ. Таких веществ на территории предприятия обнаружено не было.