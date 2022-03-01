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Group DF спростувала інформацію про замінування складів з аміаком на Сєверодонецькому "Азоті"

Group DF спростувала інформацію про замінування складів з аміаком на Сєверодонецькому "Азоті"

У зв'язку з появою в ЗМІ інформації про нібито мінування складів з аміаком на Сєверодонецькому «Азоті», Group DF заявила, що зараз Сєвєродонецький “Азот” як хімічне підприємство не становить небезпеки для мешканців міста та регіону.

Аміакосховища звільнили після того, як на підприємстві було повністю вироблено або перероблено аміак.

Зробити це стало можливо, тому що з початком військових дій було повністю зупинено виробництво – завод припинив виробляти добрива, перестали працювати усі головні цехи.

Залишки готової продукції та хімікати, що знаходилися на території заводу, в повному обсязі вивезені з території підприємства за межі Луганської області.

Служба безпеки та технічна служба заводу додатково перевірили усі виробничі цехи та складу підприємства на наявність небезпечних хімічних речовин. Таких речовин біля підприємства виявлено був.