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Ирландия объявила о выделении 5 млн евро для Украины: на что пойдут деньги
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил о предоставлении Украине дополнительно 5 млн евро гуманитарной помощи и 2 млн евро через систему ООН.
Об этом он сообщил 19 июля на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Интерфакс".
"Сегодня я заверил президента Зеленского, что мы будем продолжать оказывать финансовую практическую и политическую помощь. 5 млн евро сегодня - это в дополнение к 100 млн, которые мы уже выделили, в частности, в Европейский фонд, который используется для закупки нелетальной помощи", - сказал глава правительства Ирландии.
Страна также будет учить украинских военных в сфере разминирования и военной медицины. Кроме того, Киев получит от Дублина помощь в сфере инфраструктуры: передадут оборудование для восстановления энергоснабжения и для очистки воды.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации правительства, более 87 тыс украинцев проживают в Ирландии, что составляет примерно 2% населения страны.
"Ирландцы приняли украинский народ в свои дома, в свои сердца. И потому, стоя здесь, от имени ирландского народа, от имени украинцев, которые находятся сейчас в Ирландии, мы хотели бы еще раз засвидетельствовать нашу безусловную солидарность с вами, а также с украинским народом ", - добавил Варадкар.
Он объявил о гуманитарной помощи во время официального визита в Украину.
Отметим, что, хотя Ирландия является нейтральной страной, она абсолютно поддерживает Украину в войне с РФ и оказывает помощь, соблюдая свое законодательство. В частности, недавно страна выделила 450 000 евро в поддержку картофелеводства в Украине.