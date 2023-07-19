Ірландія оголосила про виділення 5 млн євро для України: на що підуть гроші

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар оголосив про надання Україні додатково 5 млн євро гуманітарної допомоги та 2 млн євро через систему ООН.

Про це він повідомив 19 липня на пресконференції у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Інтерфакс".

"Сьогодні я запевнив президента Зеленського, що ми продовжуватимемо надавати фінансову практичну та політичну допомогу. 5 млн євро сьогодні – це на додаток до 100 млн, які ми вже виділили, зокрема, до Європейського фонду, який використовується для закупівлі нелетальної допомоги", — сказав очільник уряду Ірландії.

Країна також буде навчати українських військових у сфері розмінування та військової медицини. Крім того Київ отримає від Дубліна допомогу у сфері інфраструктури: передадуть обладнання для відновлення енергопостачання та для очищення води.

За інформацією уряду, понад 87 тис українців проживають в Ірландії, що становить приблизно 2% населення країни.

"Ірландці прийняли український народ у свої будинки, у свої серця. І тому, стоячи тут, від імені ірландського народу, від імені українців, які перебувають зараз в Ірландії ми хотіли б ще раз засвідчити нашу безумовну солідарність з вами, а також з українським народом", — додав Варадкар.

Він оголосив про гуманітарну допомогу під час офіційного візиту до України.

Вітаю в Україні Главу Уряду Ірландії Лео Варадкара @LeoVaradkar. Сьогодні проведемо важливі переговори: безпека, політична взаємодія, справедливість для України та наша економічна взаємодія.



Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже… pic.twitter.com/ZNWiuxz9d1 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2023

Зауважимо, що хоча Ірландія є нейтральною країною, вона абсолютно підтримує Україну у війні з РФ та надає допомогу, дотримуючись свого законодавства. Зокрема, нещодавно країна виділила 450 000 євро на підтримку картоплярства в Україні.