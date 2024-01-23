Иван Федоров назначен председателем Запорожской ОВА

22 января Кабмин согласовал назначение Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации, при этом, его предшественник Юрий Малашко был уволен с должности председателя ОВА.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

"Назначен Федоров Иван Иванович главой Запорожской областной государственной администрации. Уволен Малашко Юрий Анатольевич с должности председателя Запорожской областной государственной администрации", - написал он.

Отметим, что президент Владимир Зеленский пока не образовывал Мелитопольскую городскую военную администрацию, потому что Федоров до сих пор сохранял должность главы городской общины. Однако после ожидаемого назначения, вероятно, президент одновременно распорядится и создать МВА.

Иван Федоров: что о нем известно

Добавим, что в 2010 году Федоров был избран депутатом Мелитопольского горсовета от партии регионов, в 2015 – депутатом Запорожского облсовета от блока Петра Порошенко. Мэром города Мелитополя стал в 2020 году, баллотировался от партии "команда Сергея Минька" (предыдущего мэра).

После оккупации Мелитополя в марте 2022 г. отказался сотрудничать с российскими оккупантами. 11 марта Федорова похитили русские военные. На следующий день около двух тысяч жителей города вышли на протест с требованием уволить мэра.

После нескольких дней плена и пыток, Федорова обменяли на девять пленных русских солдат-срочников.