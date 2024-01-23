Івана Федорова призначено головою Запорізької ОВА

22 січня Кабмін погодив призначення Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації, при цьому, його попередника Юрія Малашка було звільнено з посади голови ОВА.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

"Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації. Звільнено Малашка Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації", - написав він.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський поки що не утворював Мелітопольську міську військову адміністрацію, бо Федоров досі зберігав посаду голови міської громади. Проте, після очікуваного призначення, ймовірно, президент одночасно розпорядиться і створити МВА.

Іван Федоров: що про нього відомо

Додамо, що у 2010 році Федоров був обраний депутатом Мелітопольської міськради від партії регіонів, у 2015 - депутатом Запорізької облради від блоку Петра Порошенка. Міським головою Мелітополя став у 2020 році, балотувався від партії "команда Сергія Мінька" (попереднього мера).

Після окупації Мелітополя в березні 2022 року відмовився співпрацювати з російськими окупантами. 11 березня Федорова викрали російські військові. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити мера.

Після кількох днів полону й катувань, Федорова обміняли на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.