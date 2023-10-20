Изобретательность СБУ не позволяет России защитить Крымский мост - разведка Британии

Две успешные атаки СБУ на Крымский мост в октябре 2022 года и в июле 2023 года продемонстрировали, что Россия не способна защитить этот логистический объект.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании за 19 октября.

"Способность России защитить Крымский мост и в дальнейшем будет находиться под угрозой из-за изобретательности украинской спецслужбы и военных. Хоть мост и функционирует, но его использование остается ограниченным из-за мер, введенных после первой украинской атаки в октябре 2022 года, поскольку грузовики и топливо продолжают перевозить паромами", — отмечает разведка Британии.

В отчете отмечается, что потребность защиты моста отвлекает значительные ресурсы и силы РФ, которые могли бы быть развернуты в других местах. Речь идет, в частности, об использовании систем противовоздушной обороны, экипажей судов и других военных.

Напомним, что СБУ впервые подорвала Крымский мост с помощью грузовика со взрывчаткой. А второй раз мост атаковали уникальные дроны "Морской малыш", которые являются собственной разработкой СБУ.

Также морские беспилотники взорвали десантный корабль "Оленегорский горняк", танкер "SIG" и ракетный корабль "Самум". А на прошлой неделе поразили носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".