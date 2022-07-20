Кабмин направит в Раду законопроект о строительстве завода "Байракторов" в Украине

Правительство направит в ВРУ законопроект о ратификации соглашения с Турцией, что позволит производить "Байрактар" в Украине.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Правительство направит в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

"Среди прочего, это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников "Байрактар", - отметил Шмигаль.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство постоянно усиливает сотрудничество с международными партнерами в вопросах безопасности. В частности, он поблагодарил Европейский Союз за решение о выделении пятого транша на 500 млн евро для обеспечения Украины необходимым оружием.

"Это очередное важное решение, позволяющее нам изменить паритет во всех видах вооружения в пользу нашей армии на поле боя", - отметил Денис Шмигаль.

Кроме того, правительство во время заседания утвердило привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов в размере 4,5 млрд долларов. Денежные средства, по его словам, поступят через Целевой фонд, созданный Всемирным банком.

"Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу", - подчеркнул Денис Шмигаль.

Напомним, в Польше собрали 4 млн. злотых на ударный беспилотник Bayraktar для ВСУ