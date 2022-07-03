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Поляки зібрали 4 млн злотих на "Байрактар" для ЗСУ
У Польщі зібрали 4 млн. злотих на ударний безпілотник Bayraktar для збройних сил. Про це на Facebook повідомив польський журналіст Славомір Сераковський.
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"Це означає, що ми не звикли до цієї війни і все так само хочемо активно допомагати українцям. Свята чи ні - ми завжди з ними, оскільки вони відстоюють нашу незалежність", - написав журнали
Нагадаємо, Сераковський анонсував збір коштів на "Байрактар" для ЗСУ 28 червня. За словами журналіста, на це його надихнули литовці, яким за 3,5 дні вдалося зібрати на цю мету 5 млн. євро.