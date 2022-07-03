Поляки зібрали 4 млн злотих на "Байрактар" для ЗСУ

У Польщі зібрали 4 млн. злотих на ударний безпілотник Bayraktar для збройних сил. Про це на Facebook повідомив польський журналіст Славомір Сераковський.

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"Це означає, що ми не звикли до цієї війни і все так само хочемо активно допомагати українцям. Свята чи ні - ми завжди з ними, оскільки вони відстоюють нашу незалежність", - написав журнали

Збір коштів на "Байрактор" для ЗСУ поляки проводять на сайті zrzutka.pl

Нагадаємо, Сераковський анонсував збір коштів на "Байрактар" для ЗСУ 28 червня. За словами журналіста, на це його надихнули литовці, яким за 3,5 дні вдалося зібрати на цю мету 5 млн. євро.