Поляки собрали 4 млн злотых на "Байрактар" для ВСУ

В Польше собрали 4 млн злотых на ударный беспилотник Bayraktar для вооруженных сил. Об этом на Facebook сообщил польский журналист Славомир Сераковский.

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"Это значит, что мы не "привыкли к этой войне и все так же хотим активно помогать украинцам. Праздники или нет - мы всегда с ними, поскольку они отстаивают нашу независимость", — написал журнали

Сбор средств на "Байрактар" для ВСУ поляки проводят на сайте zrzutka.pl

Напомним, Сераковский анонсировал сбор средств на "Байрактар" для ВСУ 28 июня. По с словам журналиста, на это его вдохновили литовцы, которым за 3,5 дня удалось собрать на эту цель 5 млн евро.