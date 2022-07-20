Кабмін направить до Ради законопроєкт про будівництво заводу "Байрактарів" в Україні

Уряд направить до ВРУ законопроект про ратифікацію угоди з Туреччиною, що дозволить виробляти "Байрактар" в Україні.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд направить до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

"Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників "Байрактар", — зауважив Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд постійно посилює співпрацю з міжнародними партнерами в питаннях безпеки. Зокрема, він подякував Європейському Союзу за рішення про виділення п’ятого траншу на 500 млн євро для забезпечення України необхідною зброєю.

"Це чергове важливе рішення, яке дозволяє нам змінити паритет у всіх видах озброєння на користь нашої армії на полі бою", — відзначив Денис Шмигаль.

Крім того, уряд під час засідання затвердив залучення чергового гранту від Сполучених Штатів у розмірі 4,5 млрд доларів. Кошти, за його словами, надійдуть через Цільовий фонд, створений Світовим банком.

"Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поруч з Україною і допомагають нам наблизити перемогу", — наголосив Денис Шмигаль.

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