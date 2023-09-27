Кабмин назначил новых замминистра обороны: кто они

27 сентября КМУ голосовал о ключевых кадровых изменениях в Министерстве обороны, направленных на перезагрузку и внедрение качественных изменений.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Согласно решению, были утверждены трое заместителей:

1. Юрий Джигир станет заместителем по финансам. За последние три года он консультировал Всемирный Банк по поводу финансовых аспектов реформ, связанных со здравоохранением. В 2018-2020 годах работал заместителем министра финансов Украины и имеет более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, Восточных Балканах и Центральной Азии.

2. Наталья Калмыкова назначена заместителем по социальному развитию. С февраля 2022 года она исполняла обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда, а перед этим была советницей Командующего сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора фонда "Вернись живым".

3. Екатерина Черногоренко заняла должность заместителя по вопросам цифрового развития. Она является руководителем проекта "Армия дронов" и с 2018 года исполняет обязанности проектного координатора электронных услуг, таких как "Малятко", "электронный больничный" и внедрение COVID-сертификатов в Действии.

Напомним, 22 сентября во время заседания правительства Кабмин решил назначить на должность государственного секретаря Министерства обороны Украины Дараган Людмилу Витальевну.